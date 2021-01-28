Экхофф — об обвинениях в адрес Бессеберга: из-за чьих-то умыслов пострадал честный спорт

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала отчёт комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), где утверждается, что бывший глава организации Андерс Бессеберг обвиняется в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«Мы знали, что за кулисами что-то творится. Самое страшное, что из-за чьих-то умыслов пострадал честный спорт. Здорово, что это было обнаружено. Надеюсь, больше не повторится», – приводит слова Экхофф VG.



Напомним, комиссия Международного союза биатлонистов под руководством Джонатана Тэйлора заявила о систематических нарушениях антидопинговых правил российскими биатлонистами в период с 2008 по 2015 год.



Бессеберг был обвинён в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия предполагает, что бывший глава IBU пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Ему также подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России.