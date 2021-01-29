Иск Зайцевой, Романовой и Вилухиной против Родченкова не был удовлетворён судом США

Иск о защите чести и достоинства российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной против информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова был отозван, информирует ТАСС.



«К сожалению, законодательство значительно увеличило необходимые усилия для доказательства клеветы – теперь сторона обвинения должна представить доказательства непосредственного злого умысла со стороны ответчика. Мы считаем, что это неслучайно.

Спортивный арбитражный суд полностью оправдал двух биатлонисток и смягчил наказание для третьей. Это по формальным признакам указывает на то, что общественные обвинения против них были ложными и, как мы полагаем, осознанными. В этой связи мы продолжим работать по всем открытым для нас направлениям в европейских судах, чтобы защитить репутацию всех трёх биатлонисток», — сказал адвокат биатлонисток Скотт Балбер.