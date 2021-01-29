Гараничев не примет участия в спринте на чемпионате Европы

Старший тренер резервной мужской команды Сергей Белозёров поделился ожиданиями от выступления команды в спринте на чемпионате Европы, а также сообщил, что Евгений Гараничев в гонке участвовать не будет.

«Есть проблема значительного проигрыша норвежской команде. Причины этого я объяснял СБР. Всё исправимо. Мы можем показать медальный результат, потенциал есть. Нужно качественно выступить в стрелковой части и ходом не упасть.

Гараничев завтра не побежит. Во-первых, мы заявляем Серохвостова. Во-вторых, у Жени есть серьёзные стрелковые проблемы. Он посоветовался с личным тренером и принял решение воздержаться от гонки, — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».



Напомним, мужская спринтерская гонка состоится 29 января. Начало – 16:00 по московскому времени. Чемпионат Европы продлится до 31 января.