Гараничев не примет участия в спринте на чемпионате Европы

Старший тренер резервной мужской команды Сергей Белозёров поделился ожиданиями от выступления команды в спринте на чемпионате Европы, а также сообщил, что Евгений Гараничев в гонке участвовать не будет.
«Есть проблема значительного проигрыша норвежской команде. Причины этого я объяснял СБР. Всё исправимо. Мы можем показать медальный результат, потенциал есть. Нужно качественно выступить в стрелковой части и ходом не упасть.
Гараничев завтра не побежит. Во-первых, мы заявляем Серохвостова. Во-вторых, у Жени есть серьёзные стрелковые проблемы. Он посоветовался с личным тренером и принял решение воздержаться от гонки, — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».
Напомним, мужская спринтерская гонка состоится 29 января. Начало – 16:00 по московскому времени. Чемпионат Европы продлится до 31 января.
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