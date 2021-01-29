Шевченко: поняла, что могу бороться за высокие места, но пока не думаю о чемпионате мира
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша). Спортсменка завоевала бронзовую медаль.
«Гонка сложилась удачно для меня. Мне очень понравилось, и я поняла, что могу бороться за высокие места. Пока не задумываюсь о чемпионате мира, а живу здесь и сейчас. Я намерена хорошо пробежать оставшиеся гонки на чемпионате Европы. Это преследование, и надеюсь, что меня поставят в эстафету, а там уже будем смотреть», — приводит слова Шевченко News.ru.
Золото завоевала представительница Латвии Байба Бендика. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль. В первый день соревнований россиянка Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
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