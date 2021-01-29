На чемпионате Европы по биатлону выявлен один случай заражения коронавирусом

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Душниках-Здруй (Польша), выявлен один случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в «Твиттере».

Сообщается, что положительный результат дал тест одного из организаторов соревнований. Среди спортсменов случаев заражения коронавирусом не обнаружено. Всего IBU провёл более 500 тестов на первенстве Европы.

Сегодня, 29 января, российским биатлонистам удалось завоевать две медали на чемпионате Европы. В мужской спринтерской гонке россиянин Карим Халили занял второе место. В женском спринте бронзовая медаль досталась 21-летней Анастасии Шевченко.

Чемпионат Европы стартовал 27 января и продлится до 31 января.