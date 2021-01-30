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Куклина — об упущенной медали ЧЕ: последним выстрелом в гонке промахиваться было нельзя

Куклина — об упущенной медали ЧЕ: последним выстрелом в гонке промахиваться было нельзя
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги гонки преследования на чемпионате Европы в в Душники-Здруй (Польша). На протяжении всей гонки россиянка боролась за золотую медаль, однако промах на последней стрельбе позволил ей финишировать лишь четвёртой.

«Перед пасьютом пристреливались в порывистый ветер. На лёжке я смогла среагировать на него – работала с выносом. На стойке были свои недоработки. На третьей стрельбе не справилась с ветровой обстановкой. На последней стойке, конечно, нельзя было промахиваться последним выстрелом», — цитирует Куклину официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Победительницей гонки стала польская биатлонистка Камила Жук. Второе и третье места заняли норвежские спортсменки — Каролин Эрдаль и Осне Скреде.

Польховский — об упущенной медали ЧЕ Куклиной: хромает стрельба. Причём во всех сборных
Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Женщины. Гонка преследования 10 км
30 января 2021, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Камила Жук
Польша
29:12.7
2
Каролин Эрдаль
Норвегия
+13.4
3
Осне Скреде
Норвегия
+16.2
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