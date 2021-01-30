Куклина — об упущенной медали ЧЕ: последним выстрелом в гонке промахиваться было нельзя

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги гонки преследования на чемпионате Европы в в Душники-Здруй (Польша). На протяжении всей гонки россиянка боролась за золотую медаль, однако промах на последней стрельбе позволил ей финишировать лишь четвёртой.



«Перед пасьютом пристреливались в порывистый ветер. На лёжке я смогла среагировать на него – работала с выносом. На стойке были свои недоработки. На третьей стрельбе не справилась с ветровой обстановкой. На последней стойке, конечно, нельзя было промахиваться последним выстрелом», — цитирует Куклину официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).



Победительницей гонки стала польская биатлонистка Камила Жук. Второе и третье места заняли норвежские спортсменки — Каролин Эрдаль и Осне Скреде.

Польховский — об упущенной медали ЧЕ Куклиной: хромает стрельба. Причём во всех сборных