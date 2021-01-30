Анна Богалий о вызове Халили на ЧМ: Кариму нужно набираться опыта на Кубке IBU

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала информацию о вызове Карима Халили в сборную России для участия в чемпионате мира — 2021 в Поклюке (Словения).



«Видимо, тренеры доверяют Кариму, хотят, чтобы он набрался опыта. Будет ли он там выступать, ещё неизвестно, на чемпионате мира ведь бегут четыре человека. Относительно Карима, почему нет? Он может себя проявить и попробовать. Видела, что у него сегодня много промахов, немножко откатился назад по результату. Но, может быть, где-то неготовность к четырём рубежам или к контактной гонке сказались. Здесь надо смотреть тренерам, может, доверят более спокойную дистанцию.



Что касается Жени Гараничева, то есть комплекс каких-то звоночков по стрельбе. Если в тренировочном процессе всё более-менее хорошо, надо искать корень проблемы и смотреть, в чем конкретно есть недобор в стрелковом компоненте.



Женя Гараничев — опытный спортсмен, может подождать своего часа и, если доверят, пробежать свою гонку. У него есть опыт сочинской индивидуальной гонки с медалью в копилке. Женя может настроиться на четыре рубежа. Но у нас есть ребята, которые уже сейчас боеспособны после Антхольца. Проявить себя может каждый из них. Нужно анализировать, кто в каком состоянии находился в той или иной гонке. Бывает и акклиматизация, и хорошее состояние, плохое – целый комплекс всего. Так как биатлон вид спорта достаточно точный по тактильным чувствам, ощущениям в стрелковом компоненте, то сбой могут дать даже какие-то минимальные вещи», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Халили, Гараничева и Куклину включили в состав сборной России на чемпионат мира — 2021