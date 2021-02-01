Редькин — о россиянах на ЧЕ: наши бьются, чтобы заработать хотя бы какую-то копейку

Олимпийский чемпион Евгений Редькин поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруе (Польша).

«Проблема в том, что команда и тренерский штаб для успеха должны думать об одном и том же, вместе идти к одним и тем же целям. Сейчас же у нас спортсмены идут своей дорогой, тренеры, в свою очередь, переживают, что их с работы уволят, своими вопросами занимаются. Поэтому заметен определённый сумбур. А все должны понимать, что они пришли на определённое время, цикл, что потом их будут спрашивать по общему итогу, а не трясти, как грушу, по каждому турниру. Нужно тренироваться, без самодеятельности, работать. Есть недоработки в подготовительный период, возможно, они связаны с пандемией.

Мы живём в нашей родной стране советов. Здесь любое выступление связано с дальнейшим финансовым благополучием спортсмена или тренера. Вообще, в нормальной ситуации чемпионат Европы — это подготовительный турнир, где важнее всего обкатывание молодых спортсменов. А наши бьются, чтобы заработать хотя бы какую-то копейку, получить дополнительную стипендию. Это для нас важно, а обкатка уже вторична. К сожалению. Все хотят заработать на свой кусок хлеба", — цитируют Редькина «Известия».

Редькин также выразил недовольство составом команды на смешанную эстафету. Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили заняли седьмое место.

«Тут надо понимать, что если мы говорим о желании сборной страны завоевать медали и видим желание бежать Шевченко, то нужно было ставить её. Правильно говорит Дмитрий Губерниев: чего беречь спортсменов, нужно работать и показывать результат. Мы же рассчитываем на успехи не в юниорском спорте, а в профессиональном, взрослом», — сказал Редькин.