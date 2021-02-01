Гореева обратилась к болельщикам после 7-го места России в смешанной эстафете на ЧЕ
Российская биатлонистка Анастасия Гореева поделилась впечатлениями от прошедшего в польском городе Душники-Здруй чемпионата Европы. Вчера, 13 января, сборная России с Гореевой в составе заняла седьмое место в смешанной эстафете.
«Да, что-то получилось, что-то не очень… Но! Не падать духом, все великие победы сборной России ещё впереди! Сегодня мы все разъезжаемся по домам, а уже завтра я стартую на сбор в Рязанскую область. Будет целых 10 дней, чтобы восстановиться и восполнить пробелы в стрельбе.
Спасибо вам, дорогие болельщики, за тёплые слова и веру в меня и в российский биатлон. Впереди ещё полсезона, мы будем стараться радовать вас всё больше и больше", — написала Гореева в своём «инстаграме».
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