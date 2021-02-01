Тренер сборной России рассказал, как выиграть кучу медалей на ЧЕ по биатлону

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал, за счёт чего, по его мнению, можно улучшить результаты выступлений на чемпионате Европы.

«Готов повторить то, что уже не раз говорил, что говорил мой коллега по мужской сборной Сергей Белозёров: если мы хотим выигрывать кучу медалей на чемпионате Европы, нужно привлекать топ-спортсменов из первой команды. Но я сторонник того, чтобы резервная команда растила спортсменов для первой сборной», — цитирует Коновалова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, на ЧЕ-2021 сборная России впервые с 1995 года не взяла ни одной золотой медали. На чемпионатах Европы в 2000, 2001, 2006 и 2007 годах национальная команда России также не завоевала ни одного золота, однако золотые медали были в юниорских зачётах, где побед добивались российские юниоры. На чемпионате Европы 2021 года в польском городе Душники-Здруй российские биатлонисты завоевали три личные медали и одну — в эстафете.