Личный тренер Логинова: даже написал Саше: «На ЧМ трасса абсолютно для тебя»

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, поделился ожиданиями от чемпионата мира в Поклюке (Словения).

«Саша любит сложные трассы. Я ему даже написал: «Трасса абсолютно для тебя». Главное, чтобы он сейчас восстановился после этапа Кубка мира. Оценивать тот этап можно по-разному: да, есть победа, но тут важно и как она досталась. Надеюсь, удастся восстановиться. Ну а трасса действительно очень сложная: крутые спуски, повороты, нужно читать её очень внимательно и быть технически хорошо подготовленным. Трасса такая, что негде отдыхать.



Тренеры прекрасно знают, как спланировать адаптацию и подготовительную работу к старту в Поклюке. Здесь всё чисто по учебнику. Акклиматизация чувствуется на 3-й и 9-й день, но есть и индивидуальные моменты, тренер тоже должен их знать. Юрия Каминского хорошо знаю, он грамотный специалист. Не думаю, что там будут какие-то проблемы с адаптацией. Живут они на той высоте, на которой будут выступать, в шаговой доступности от трассы. Условия прекрасные», — приводит слова Касперовича «Р-Спорт».