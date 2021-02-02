Александр Тихонов отреагировал на слова члена правления IBU, который обвинил его во взятке

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал слова члена правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бёйгарда.

Ранее Бёйгард рассказал, как Тихонов пытался подарить ему 500 евро. По словам норвежца, он вернул Тихонову обнаруженные в кошельке 500 евро и ударил его после этого.

«Видимо, он больше не нашёл возможности меня укусить. Могу ответить. Супруга моя сейчас рядом, не даст соврать, всегда со мной была.

Так как он был президентом своей федерации, а я своей, то я решил сделать ему подарок. Купил новый кошелёк-портмоне, а других денег, я же состоятельный человек, кроме купюры в 500 евро, у меня не было. Я и положил туда эти 500 евро. А также шикарную бутылку водки 0,7 литра. Нашу, конечно. Кто ж заграничную пьеёт? Вот и супруга подсказывает – это была водка «Тихонов»! Я делал её в то время во Франции.

В общем, отдал ему бутылку. Он же на следующий день прибегает с криками: ты меня хотел купить, ты дал мне взятку! Слушайте, если вы найдёте скупердяев больше, чем норвежцы, то я вас поздравляю. Думаю, таких не найти на всём земном шаре. Он, будучи миллиардером, будет есть прошлогоднюю колбасу!

Так вот, говорю я Бейгарду, что у нас это такая традиция – подарки делать, и показал ему свой портмоне, в котором лежат тысяч 5-10 евро. Не считал точно, но сумма солидной была. И всё пятисотенными купюрами.

Он мне вернул эти 500 евро, я с удовольствием их забрал назад. И он добавляет мне: «Я могу и водку принести». Но что-то не принёс. Ему даже Бессеберг говорил, что это такие традиции у русских – пустой кошелёк не дарят», — цитирует Тихонова «Р-Спорт».