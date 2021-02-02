Майгуров объяснил, почему Гараничев и Халили попали в состав сборной России на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему в состав национальной команды на чемпионат мира вошли Карим Халили и Евгений Гараничев. Напомним, на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) Халили завоевал серебро в спринте, а Гараничев вместе с Ларисой Куклиной — бронзу в смешанной эстафете.
«Халили умеет стрелять, он прогрессирует, мы знаем его нагрузки. Мы думаем о будущем, как его дальше вести, тренировать и нагружать.
У Евгения было сложное начало сезона, по разным причинам, он попал под карантин. Мы рассматриваем его на индивидуальную гонку на чемпионате мира. Спортсмены подобного уровня могут собираться на один старт. Ну а кто вместо него? Я не вижу», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
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