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Майгуров объяснил, почему Гараничев и Халили попали в состав сборной России на ЧМ

Майгуров объяснил, почему Гараничев и Халили попали в состав сборной России на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему в состав национальной команды на чемпионат мира вошли Карим Халили и Евгений Гараничев. Напомним, на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) Халили завоевал серебро в спринте, а Гараничев вместе с Ларисой Куклиной — бронзу в смешанной эстафете.

«Халили умеет стрелять, он прогрессирует, мы знаем его нагрузки. Мы думаем о будущем, как его дальше вести, тренировать и нагружать.

У Евгения было сложное начало сезона, по разным причинам, он попал под карантин. Мы рассматриваем его на индивидуальную гонку на чемпионате мира. Спортсмены подобного уровня могут собираться на один старт. Ну а кто вместо него? Я не вижу», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

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