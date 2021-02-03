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Российская биатлонистка рассказала, как её шокировал тренер сборной Германии

Российская биатлонистка рассказала, как её шокировал тренер сборной Германии
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о самом ярком впечатлении от прошедшего в польском городе Душники-Здруй чемпионата Европы.

«Для начала скажу, что на взрослых стартах мне очень нравится выступать – у меня наступает умиротворение. Всё там спокойно, без какой-то суеты. Все профессионально настраиваются на свою гонку, нет никакого мельтешения, торопливости. И у каждой команды можно чему-то поучиться.

Я была почти шокирована, например, когда увидела, как тренер сборной Германии перед стартом каждой гонки собирал спортсменок и проводил с ними общую разминку. Такое бывает на юниорских соревнованиях, но на взрослых?» — приводит слова Шевченко официальный сайт Союза биатлонистов России.

Анастасия Шевченко на чемпионате Европы завоевала бронзу в спринте.

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