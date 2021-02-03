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Хованцев раскритиковал Сучилова и Поршнева за выступление на чемпионате Европы

Хованцев раскритиковал Сучилова и Поршнева за выступление на чемпионате Европы
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты российских спортсменов на чемпионате Европы. Напомним, сборная России впервые за 14 лет не завоевала золотых медалей.

«Выступили однозначно неудачно. Более того, в мужской команде, кроме Карима Халили и Даниила Серохвостова, я не видел никого, кто мог бы выступить хорошо. Семён Сучилов и Никита Поршнев не показали ничего достойного, а последний откровенно плохо выступил в эстафете.

Большой вопрос, почему не поставили Серохвостова, который хорошо выступал в спринтах и попадал в эстафету. Однако старший тренер Сергей Белозёров решил предпочесть своего воспитанника Поршнева. После неудачного выступления на Белозёрова полетели все шишки», — приводит слова Хованцева News.ru.

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