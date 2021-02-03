Хованцев: Гараничеву нужно было готовиться к ЧМ, а не ехать на чемпионат Европы
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о подготовке Евгения Гараничева к чемпионату мира. Он был включён в состав сборной России на чемпионат Европы, но не смог себя проявить в индивидуальных гонках.
«Я считаю, что ему нужно было целенаправленно готовиться к чемпионату мира, а сейчас у него будет разорванная подготовка к главному старту. При планомерной подготовке к ЧМ он бы подошёл в лучшем состоянии, чем сейчас. Судя по комментарию Валерия Польховского, его хотят поставить на 20 км, но я думаю, что в начале сезона он был подготовлен лучше и стабильнее стрелял, а сейчас большой вопрос, вернётся ли к нему стрельба на чемпионате мира», — цитирует Хованцева News.ru.
Хованцев раскритиковал Сучилова и Поршнева за выступление на чемпионате Европы
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