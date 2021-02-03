Глава СБР: знаю Бессеберга и Рёш как искренних и порядочных людей

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился своим мнением об обвинениях, которые были выдвинуты в адрес бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и секретаря организации Николь Рёш. Их обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Для СБР это ничего не значит. Пока полиция Австрии и Норвегии не закончат расследования, делать какие-либо выводы абсолютно неуместно и некорректно. Только эти органы обладают компетенцией в отношении запроса документов, проведения допросов и так далее. Но в апреле будет уже три года, как всё это длится. И пока дело не завершено.

Я знаю Бессеберга и Рёш не один год, я работал с ними. И я могу сказать, что они не давали ни малейшего повода, чтобы решить какие-то наши вопросы за деньги. Я знаю их как искренних и порядочных людей, поэтому для меня неудивительно, что нет никаких доказательств, будто они брали взятки», — цитирует Майгурова РИА «Новости».