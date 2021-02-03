Польховский — о составе на ЧМ: подмоги от тех, кто участвовал в ЧЕ, мы не получили

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал обнародование состава национальной команды на чемпионат мира. Турнир будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«На данный момент это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. В течение сезона спортсмены выступали на этапах Кубка мира достойно и на чемпионате Европы. Оттуда подмоги мы не получили, поэтому остановились на тех, кто участвовал в Кубке мира.

Прогнозы? Это дело неблагодарное. Нужно подождать. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проводиться чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».