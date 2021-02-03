Польховский — о составе на ЧМ: подмоги от тех, кто участвовал в ЧЕ, мы не получили
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал обнародование состава национальной команды на чемпионат мира. Турнир будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
«На данный момент это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. В течение сезона спортсмены выступали на этапах Кубка мира достойно и на чемпионате Европы. Оттуда подмоги мы не получили, поэтому остановились на тех, кто участвовал в Кубке мира.
Прогнозы? Это дело неблагодарное. Нужно подождать. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проводиться чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
23:50
-
23:30
-
22:31
-
21:46
-
21:34
-
20:04
-
19:31
-
19:02
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:43
-
13:37
-
13:02
-
12:42
- 2 февраля 2021
-
19:50
-
19:19
-
15:31
-
13:04
-
12:26
-
10:32
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
09:13
-
08:45
- 1 февраля 2021
-
23:41
-
22:44
-
22:17
-
22:03
-
20:25
-
19:01
-
17:27
-
16:57
-
16:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам