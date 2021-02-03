Привалов — о Гараничеве: зачем брать на ЧМ спортсмена, если знаешь, что не будет медали

Заслуженный тренер СССР олимпийский призёр Александр Привалов поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира по биатлону, который будет проходить в Поклюке (Словения). Ранее главный тренер национальной команды Валерий Польховский обнародовал состав.

«Надо брать молодёжь. Вот взяли Гараничева… Зачем брать на чемпионат мира спортсмена, если заведомо знаешь, что никакой медали не будет? Лучше взять молодого, у которого пусть и есть проблема со стрельбой, но он хотя бы бежит хорошо. Ведь в биатлоне бывают примеры удачной стрельбы, в таком случае у молодого и результат будет хорошим.

Тренерам, конечно, виднее, но всё видно невооруженным глазом. Поэтому состав, можно сказать, спорный», — цитирует Привалова ТАСС.