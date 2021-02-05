Губерниев: Гараничев не должен ехать на чемпионат мира. Но у мужчин брать некого

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Евгений Гараничев не должен быть в составе сборной России по биатлону, но признал, что заменить его некем.

«При прочих равных условиях Гараничев, конечно, не должен ехать на чемпионат мира. Он готов слабенько, но нам нужны запасные. Поскольку у нас всю программу, например, Елисеев пройти не сможет, то я соглашусь с тренерами. Пусть Евгений попробует свои силы в индивидуальной гонке.

У женщин есть варианты, кого брать, а у мужчин нет. Серохвостов — допустим, но у нас тренеры не привыкли тонко играть с молодёжью. В любом случае, может, ему рановато… Но молодым надо давать шанс, нужно верить в молодёжь. Разговор в любом случае в пользу бедных, у Серохвостова проблемы и с документами. Пусть выступает на Кубке IBU и набирается опыта.

Но на этапах Кубка нужно молодых проверять. Сейчас надо поглядеть на чемпионате мира, кто как выступит, и давать шанс в Чехии и Норвегии. Одна-две фамилии у девчонок могут появиться, как и у мужчин», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.