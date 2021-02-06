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Бьорндален рассказал, в каком из российских биатлонистов он видит потенциал

Бьорндален рассказал, в каком из российских биатлонистов он видит потенциал
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, в каком из российских биатлонистов он видит потенциал.

«На кого из российских атлетов стоит обратить внимание? Кто может стать следующей звездой? Из тех, кто выступает сейчас, только Логинов показывает скорость, достаточную, чтобы быть в топе. Но последние два сезона он, конечно, уступает самому себе из прошлого. Так что я надеюсь, что у них на подходе новое поколение.

Россия всегда была одной из главных биатлонных стран, и нам нужно больше разнообразия. Поэтому я надеюсь, что у них появятся новые звёзды. Я бы обратил внимание на Латыпова. Мне кажется, у него есть потенциал», — приводит слова Бьорндалена «Олимпийский канал».

Бьорндален: если на ЧМ русские завоюют медали в индивидуальных гонках, я, скорее, удивлюсь
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