Каминский оценил влияние санкций ВАДА на российских биатлонистов в преддверии ЧМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как на спортсменов повлияли санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, из-за санкций национальная команда примет участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР), в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

«Немного, конечно, неприятно, но глобально это на нас не давит. Мы стараемся, чтобы спортсмены на такие моменты внимания не обращали», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».

Также тренер оценил трассу в Поклюке (Словения), где с 10 по 21 февраля пройдёт чемпионат мира.

«Трасса в Поклюке довольно сложная, она очень интересная и скоростная. Нам уже удалось полностью приноровиться к ней. Акклиматизация бывает на любой горе, и здесь не исключение. Период адаптации проходит у всех по-разному, могу лишь сказать, что кто-то справился чуть быстрее», — добавил он.