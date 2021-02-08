Каминский оценил влияние санкций ВАДА на российских биатлонистов в преддверии ЧМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как на спортсменов повлияли санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, из-за санкций национальная команда примет участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР), в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).
«Немного, конечно, неприятно, но глобально это на нас не давит. Мы стараемся, чтобы спортсмены на такие моменты внимания не обращали», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».
Также тренер оценил трассу в Поклюке (Словения), где с 10 по 21 февраля пройдёт чемпионат мира.
«Трасса в Поклюке довольно сложная, она очень интересная и скоростная. Нам уже удалось полностью приноровиться к ней. Акклиматизация бывает на любой горе, и здесь не исключение. Период адаптации проходит у всех по-разному, могу лишь сказать, что кто-то справился чуть быстрее», — добавил он.
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