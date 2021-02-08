Менеджер сборной Норвегии объяснил выбор состава на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Менеджер сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан оценил состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 10 февраля. В заявку включены Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.

«Это был непростой выбор. Но он делается не только на основании Кубка мира, мы оцениваем ситуацию в целом. Сложно было обойти кандидатуру Стурлы, который одержал несколько побед и занимал высокие места. Это приятная проблема», — приводит слова Ботнана NRK.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.