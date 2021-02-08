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Анна Богалий рассказала, что станет провалом для сборной России на ЧМ по биатлону

Анна Богалий рассказала, что станет провалом для сборной России на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира, который стартует в Поклюке (Словения) 10 февраля.

«Если не будет медалей – это провал. Январь показал, что мы можем бороться и цепляться за пьедестал. И даже выигрывать эстафеты. Хочется, чтобы за прошедшие две недели сборная России стала ещё сильнее.

Что будет успехом? Думаю, что должны быть медали у женщин и мужчин. По две медали в каждой команде будет хорошим результатом. Золотая и ещё какая-то. Это будет отлично. Если быть максималистом, то можно сказать: медаль в каждой гонке. Но я понимаю, что в современном биатлоне это сложно достижимо. Если не говорить о норвежской команде. Даже французы не всегда заезжают в призы», — приводит слова Богалий «Спорт день за днём».

10 февраля чемпионат мира откроется смешанной эстафетой.

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