Анна Богалий рассказала, что станет провалом для сборной России на ЧМ по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира, который стартует в Поклюке (Словения) 10 февраля.

«Если не будет медалей – это провал. Январь показал, что мы можем бороться и цепляться за пьедестал. И даже выигрывать эстафеты. Хочется, чтобы за прошедшие две недели сборная России стала ещё сильнее.



Что будет успехом? Думаю, что должны быть медали у женщин и мужчин. По две медали в каждой команде будет хорошим результатом. Золотая и ещё какая-то. Это будет отлично. Если быть максималистом, то можно сказать: медаль в каждой гонке. Но я понимаю, что в современном биатлоне это сложно достижимо. Если не говорить о норвежской команде. Даже французы не всегда заезжают в призы», — приводит слова Богалий «Спорт день за днём».

10 февраля чемпионат мира откроется смешанной эстафетой.