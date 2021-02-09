Вольфганг Пихлер: очень странно, что у Норвегии на ЧМ будет на двух сервисменов больше

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал то, что сборная Норвегии на чемпионате мира получит двух дополнительных сервисменов. Это стало возможным благодаря тому, что на турнир отказалась приехать сборная Китая, у которой норвежские сервисмены.

«Норвегия не должна получать преимущество из-за отсутствия Китая на чемпионате мира. Мне кажется, что это очень странно – получить двух дополнительных сервисменов, даже несмотря на то, что они норвежцы.

Вообще не понимаю, почему Норвегия сотрудничает с Китаем. В политическом плане это очень сомнительно», — приводит слова Пихлера Aftonbladet.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.