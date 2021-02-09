Драчёв: на чемпионате мира мы будем однозначно бороться за медали во всех эстафетах

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от стартующего чемпионата мира. Турнир начнётся завтра, 10 февраля. Он будет проходить в Поклюке (Словения).
«На чемпионате мира мы однозначно будем бороться за медали во всех эстафетах. Так уж получилось, что эстафета — это один из наших российских видов программы. Уверен, что смогут побороться и девочки, и мальчики, да и в смешанной должны цепляться за медали.
На личных гонках, конечно, будет сложно. Любые индивидуальные старты требуют возможных фундаментальных сдвигов вперёд. Если судить по личным гонкам на КМ, наши спортсмены находились не в лучшем состоянии. Выносим за скобки Миронову и Логинова — на них, наверное, есть надежда. Если они справятся, как это было в гонках, где они брали медали, тогда шансы увеличатся», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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