Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв: на чемпионате мира мы будем однозначно бороться за медали во всех эстафетах

Драчёв: на чемпионате мира мы будем однозначно бороться за медали во всех эстафетах
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от стартующего чемпионата мира. Турнир начнётся завтра, 10 февраля. Он будет проходить в Поклюке (Словения).

«На чемпионате мира мы однозначно будем бороться за медали во всех эстафетах. Так уж получилось, что эстафета — это один из наших российских видов программы. Уверен, что смогут побороться и девочки, и мальчики, да и в смешанной должны цепляться за медали.

На личных гонках, конечно, будет сложно. Любые индивидуальные старты требуют возможных фундаментальных сдвигов вперёд. Если судить по личным гонкам на КМ, наши спортсмены находились не в лучшем состоянии. Выносим за скобки Миронову и Логинова — на них, наверное, есть надежда. Если они справятся, как это было в гонках, где они брали медали, тогда шансы увеличатся», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021