Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 17:00 мск.

В составе сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

В смешанной эстафете на чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу одержала сборная Норвегии (Мартё Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё). Сборная России, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, финишировала шестой.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля.