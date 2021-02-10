Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 17:00 мск.
В составе сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
В смешанной эстафете на чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу одержала сборная Норвегии (Мартё Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё). Сборная России, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, финишировала шестой.
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля.
Расписание чемпионата мира—2021 по биатлону в Поклюке
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
13:00
-
13:00
-
12:52
-
12:37
-
12:24
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:34
-
10:14
-
08:50
-
08:47
-
08:41
-
01:09
-
00:53
-
00:08
- 9 февраля 2021
-
23:28
-
23:19
-
22:40
-
22:30
-
22:25
-
20:32
-
20:12
-
19:18
-
18:56
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
17:59
-
17:47
-
17:38
-
17:29
-
17:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам