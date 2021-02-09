Польховский объяснил, почему Логинов побежит первый этап в смешанной эстафете на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился подробностями о причинах выбора состава на смешанную эстафету на чемпионате мира. Напомним, участие в гонке примут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.



«Состав на смешанную эстафету уже известен. Почему такой выбор? Не стали ничего не менять. Ребята нормально сработали в эстафетной гонке, поборолись. Были некоторые мысли, но по истечении времени оставили всё на своих местах.



Почему Логинов на первом, а Латыпов на втором? Потому что Саша Логинов уже поопытнее. Всё-таки Эдуард Латыпов принял участие не в стольких эстафетных гонках на Кубке мира, а тем более на чемпионатах мира. С Александром переговорили. Он сказал: «Как скажете. Я готов бежать любой этап».

Не было ли мыслей заявить проверенного забойщика? Того, кто часто выступал на первых этапах эстафеты? Например, Матвея Елисеева? У нас ещё большая программа чемпионата мира. Думаю, что у Матвея Елисеева есть его гонки, в которых он должен бежать. Понятно, что желание у всех огромное. Ребята хотят бежать все гонки. Это нормально. Но здесь нам, тренерскому составу, это нужно корректировать. Поэтому пока не поставили. Дальше в программе есть сингл-микст. У него он получается. Почему нет? Почему мы должны что-то менять? То, что наработано, менять нельзя», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».