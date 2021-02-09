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Логинов не станет давать интервью в микст-зоне до конца чемпионата мира по биатлону

Логинов не станет давать интервью в микст-зоне до конца чемпионата мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Российский биатлонист Александр Логинов планирует не общаться с журналистами в микст-зоне до конца чемпионата мира по биатлону, информирует «Матч ТВ». Соревнования пройдут в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Напомним, ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе сборной России на смешанную эстафету, которая состоится на чемпионате мира по биатлону уже завтра, 10 февраля. Участие в гонке примут Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

В состав сборной России на чемпионат мира по биатлону также вошли: Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

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