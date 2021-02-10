Лукас Хофер: Губерниев мне видится богом телевидения

Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный призёр чемпионатов мира итальянский биатлонист Лукас Хофер оценил выступление сборной России в нынешнем сезоне. Сегодня, 10 февраля, в Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону.

«Ваша команда прогрессирует очень хорошо. Мы видели, как россияне хорошо выступили в Оберхофе и Антхольце, уверен, что они прибыли в Поклюку в хорошей форме. Начало сезона у них было не самым удачным, но, может быть, они рассчитывали выйти на пик формы чуть позже – как раз к чемпионату мира. Плюс в Словении трасса, на которой Россия традиционно выступает очень хорошо», — приводит слова Хофера «Советский спорт».

Хофер также признался, что в Италии нет программы, похожей на «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

«К сожалению, нет. Этих ребят я знаю уже давно. И знаете, видеть людей, которые с таким энтузиазмом относятся к твоему виду спорта – безумно приятно. Они позволяют зрителям буквально «проживать» каждую гонку, рассказывая о ней в мельчайших деталях. И ты можешь прочувствовать всё, даже когда ты не на стадионе. Ну и я люблю, когда они показывают жизнь вне биатлона. Это всегда весело и интересно. С Ильёй Трифановым мы часто общаемся, за столько лет нашли общий язык. А Губерниев мне видится таким богом телевидения, потому что он такой здоровый, высокий, и с его голосом и харизмой он, конечно, уникальный человек, которого нет ни на каком другом канале», — сказал Хофер.