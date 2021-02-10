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У бывшего тренера сборной России на чемпионате мира по биатлону диагностирован коронавирус

Бывший старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс, ныне работающий с командой Австрии, заразился коронавирусом перед стартом чемпионата мира в Поклюке (Словения), сообщает Sport1. Четырёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по биатлону сообщил, что болезнь проходит бессимптомно.

Ранее пресс-служба Международного союза биатлонистов проинформировала, что на чемпионате мира зафиксировали первые три случая заражения коронавирусной инфекцией.

Помимо смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 10 февраля, в программе соревнований — спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.