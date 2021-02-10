Рикко Гросс отметил двух биатлонистов в составе сборной России
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс, ныне работающий с командой Австрии, поделился ожиданиями от выступления россиян на чемпионате мира в Поклюке. Соревнования стартуют сегодня, 10 февраля.
«Уверен, что российские биатлонисты хорошо и качественно представят свою команду в Поклюке. Хотел бы напомнить, что на последних этапах у россиян было немало хороших результатов. Помимо золота Логинова в индивидуальной гонке, победы в смешанной и женской эстафетах сборная России много раз была претенденткой на медали. В команде хотел бы отметить Елисеева, Латыпова», — приводит слова Гросса РИА «Новости».
Сегодня стало известно, что у Гросса в Поклюке был диагностирован коронавирус.
У бывшего тренера сборной России на чемпионате мира по биатлону диагностирован коронавирус
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