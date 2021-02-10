Казакевич — о запрете флага России на ЧМ: кстати, можно взять флаг Свердловской области!

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич поделилась мнением о запрете на государственную символику во время чемпионата мира по биатлону. Российская команда будет выступать под флагом Союза биатлонистов России.
«Три года назад я здесь была на юниорском чемпионате Европы, и наша смешанная эстафетная команда выиграла золото. Малиновский тогда финишировал с флагом России. Это было круто.
Сейчас со своим флагом, конечно, вряд ли кто-то из России сможет финишировать. Но если придумают флаг RBU, это тоже будет неплохо. С флагом Свердловской области? Кстати, да! Можно с флагом Свердловской области», — рассказала Казакевич в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира. Ранее РУСАДА также решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.
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