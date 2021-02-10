Польховский: поддержим Миронову. Это биатлон, это спорт, это может быть у всех ребят

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.
Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.
«Конечно, результат не совсем тот, которого мы ждали. Сложился он из проигрыша ногами — 1 минута и 54 секунды от норвежцев, а в стрельбе проиграли 1 минуты и 3 секунды — лучшими там были австрийцы. Как-то с первого этапа не пошло.
В чём причина? Сделаем хорошую аналитику, голову пеплом вовсе не собираемся себе посыпать. Я не могу высказать какие-то претензии. Ребята работали. Дистанция была довольно тяжёлая, выпал свежий снег, поэтому приходилось включать максимальные скорости. Где-то, видимо, не всё получилось.
С Логиновым ещё не говорил. Латыпов говорит, что было тяжело, но рабочее состояние хорошее. Немного со стрельбой проблемки есть в течение всего сезона, они сегодня и вырисовались. Два круга Мироновой? Это биатлон, это спорт, это может быть у всех ребят. Конечно, в первую очередь поддержим Светлану.
Чемпионат мира только начался. На моей практике было довольно много чемпионатов, которые мы начинали безмедально, но заканчивали успешно. Например, так было в Ханты-Мансийске. Там у нас была прекрасная концовка. Поэтому не будем делать скоропалительные выводы. Разберёмся в этой ситуации и готовимся дальше к гонкам", — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
- 10 февраля 2021
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