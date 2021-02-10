Дмитрий Губерниев — о ЧМ по биатлону: люди кайфуют по максимуму. А у нас танки, баррикады

Комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Не буду говорить о провале, понятное дело, что выступили мы неудачно. Сейчас чемпионат мира, у людей праздник, ты отобрался в команду: в норвежскую, австрийскую, итальянскую, любую другу. Люди кайфуют по максимуму. А у нас танки, баррикады. Нам не хватает вот этой лёгкости восприятия. Пока мы лёгкость нащупаем, спортсмены уже выше 30 места. Нужно нащупать эту психологическую устойчивость. Ребята, вы можете! Вы же всё необходимое сделали, чтобы выступать нормально: тренировались, не болели. Ощущения кайфа, вот этого я хочу пожелать команде!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.