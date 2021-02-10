Анна Богалий: эстафету делают четыре человека, нельзя кого-то одного упрекнуть

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«В биатлоне, чтобы показывать результат, надо попадать на рубеже. Не попадаем мы — даём шанс другим. А дальше рассчитывать на то, что мы сядем на реактивную машину и догоним всех, — не приходится. Это первый старт, все присматриваются друг к другу.

Думаю, Латыпов погнался догонять, взял три запасных патрона и его стало накрывать. Здорово отработал «стойку», а на финише уже сложно что-то сделать, когда тебя «поднакрыло». Мироновой же надо успокоиться. Может, она хотела чего-то сверхъестественного, догнать кого-то. Эстафету делают четыре человека, нельзя кого-то одного упрекнуть. Надо говорить в целом о командном результате. Значит, сегодня мы настолько готовы», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.