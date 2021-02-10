Редькин — об эстафете на ЧМ по биатлону: когда стреляем, завоёвываем. Нет — улетаем

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Девятое место — это провал. Как обычно, когда мы стреляем, мы здесь, мы завоёвываем. А когда не стреляем – улетаем.

Миронова последние старты бежала неплохо: и стреляла, и попадала, и всё было нормально. Я не знаю, что случилось. Когда они дают интервью и говорят «я не знаю» — это плохо. Она должна знать. Она же профессиональная спортсменка. Когда я говорю «не знаю» — это нормально. Она сделала очень грамотный подход к «стойке». И ей просто надо было без штрафов отстрелять. Но она пришла и рассказывает нам, что что-то у неё накануне было тяжело. Она встала на стрельбу и посмотрела на звёзды, отстреляла мимо: «Подумаешь, у меня всего три промаха». Это непрофессионально. Нужно всё помнить и понимать, чтобы таких промахов не допускать. Я не осуждаю, получилось так, как получилось. Ты должен помнить, что ты сделал, чтобы потом этой ошибки не повторить. А они из раза в раз их повторяют и говорят: «Ну, вот я не помню, не получилось».

Замена Мироновой? Она была на своём месте. Я не думал, что Логинов не справится. Ему есть оправдание: он погнался. Я думал, что Саня справится с первым этапом, а он как обычно. Ладно «лёжку» прошёл, но «стойку» надо. Он в который раз за этап Кубка мира промазал последний выстрел. Эстафета — это ты цепляешься за паровоз и едешь куда надо. Работай на рубеже и делай своё дело потом на трассе. Он потерял ориентацию. Тут ещё можно было выбираться, нужно было, чтобы соперники дали возможность.

Он покатился, парень отчаянный. Не надо было этого делать. Поклюка очень сложная. Там высота, и там многие ломаются. Там ты рванул, и всё: через два километра ты сложился. Лучше бы он 10-15 секунд проиграл, но подошёл к стрельбе, отстрелялся и спокойно начал работать второй круг. Но, конечно, тренерскому штабу виднее, они разберутся», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.