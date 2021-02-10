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Владимир Аликин: если нет хода, то не на что надеяться на чемпионате мира

Владимир Аликин: если нет хода, то не на что надеяться на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал выступление национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Это любителям казалось, что сегодня сборная будет бороться за победу. Могли как-то зацепиться за медали, но не бороться. Это было понятно в ходе сезона. Хочется послушать главного тренера. Или он опять убежал на трассу от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор.

Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу — анализы сделайте. Одни отговорки каждый раз. Скажите прямо: «Как подготовились, так и выступили, такой уровень». Если нет хода, то не на что надеяться на чемпионате мира. Может, что-то изменится, но с таким ходом рассчитывать не на что. Каждый год так», — приводит слова Аликина Sport24.

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