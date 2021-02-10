Рёйселанд догнала советскую биатлонистку Головину по количеству титулов чемпионки мира

Золото норвежских биатлонистов, завоёванное в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения), стало историческим сразу для двух участников квартета, сообщает Gracenote Olympic на своей странице в «Твиттере».

Финишёр сборной Норвегии в этой эстафете Марте Рёйселанд стала десятикратной чемпионкой мира. По количеству титулов Рёйселанд догнала советскую биатлонистку Елену Головину, которая завоевала десять золотых медалей на первенстве планеты в 1985–1991 годах. Большее количество титулов чемпионки мира только у одной спортсменки – немки Магдалены Нойнер, выигравшей 12 медалей высшей пробы.