Рёйселанд догнала советскую биатлонистку Головину по количеству титулов чемпионки мира
Золото норвежских биатлонистов, завоёванное в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения), стало историческим сразу для двух участников квартета, сообщает Gracenote Olympic на своей странице в «Твиттере».
Финишёр сборной Норвегии в этой эстафете Марте Рёйселанд стала десятикратной чемпионкой мира. По количеству титулов Рёйселанд догнала советскую биатлонистку Елену Головину, которая завоевала десять золотых медалей на первенстве планеты в 1985–1991 годах. Большее количество титулов чемпионки мира только у одной спортсменки – немки Магдалены Нойнер, выигравшей 12 медалей высшей пробы.
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