Эберг: не собиралась уступать дорогу Пидгрушной просто так

Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о борьбе с украинкой Еленой Пидгрушной за бронзовую медаль на последнем круге смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения). После гонки Пидгрушная пожаловать на «наглость и хамство» в действиях соперницы на трассе.
«После последнего выстрела думала лишь о том, как далеко отстаю от лидеров и насколько позади меня соперницы. Чувствовала, что за мной идёт погоня, но попыталась защищаться и цеплялась, как могла. Когда украинка вступила в борьбу со мной, я поняла, что хочу быть впереди на вершине первого подъёма после поворота. Она мощно пошла в атаку, но мне удалось её удержать за собой. Похоже, она была раздражена этим, но я не собиралась уступать ей дорогу просто так.
Да, она что-то там кричала. Но я знала, что если я окажусь первой на этом подъёме, то дальше ей будет очень сложно обогнать меня, потому что, когда выпадает так много снега, как сейчас, дальше ехать можно только по лыжне», — приводит слова Эберг Aftonbladet.se.
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