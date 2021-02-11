Дмитрий Пидручный: вины Пидгрушной нет

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал инцидент, случившийся на заключительном этапе смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Поклюке. Олимпийская чемпионка украинка Елена Пидгрушная проиграла 0,5 секунды шведке Ханне Эберг, которая принесла своей команде бронзу. После гонки Елена обвинила соперницу в неспортивной борьбе и подчеркнула, что «такую наглость и хамство видела впервые».

«Всё нормально. Гонку пробежали, она была хорошей. Правда, эмоции неоднозначны: вроде и на чемпионате мира четвёртое место — хороший результат, но то, что мы всю гонку боролись за призовые места, а на финише немного не хватило… Конечно, это немного огорчает. Но в целом результатом и тем, как проходила гонка, я доволен, а эмоции скорее положительные, чем отрицательные.

Мы поддержали Елену. Её вины нет. Она работала как могла. Каждый из нас работал, отдавая все силы. Если бы кто-то чуточку быстрее отстрелялся на своём рубеже, меньше патронов запасных потянул, немного больше пострадал, так можно было бы золото выиграть. Но это же спорт. Мы с Леной солидарны и понимаем её состояние, её эмоции. И у меня неоднократно такое было, когда не всегда получалось завоевать ту награду, которую хотелось бы. Последний этап заключительный — по нему и определяется место и результат всей команды, но вешать всё на Елену несправедливо", — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Победу в смешанной эстафете одержала сборной Норвегии.