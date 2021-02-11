Эберг — о борьбе за бронзу с Пидгрушной: не уверена, что хочу раскрывать свои секреты

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала завоевание бронзовой медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. На заключительном этапе она боролась за третье место с украинкой Еленой Пидгрушной. После гонки Елена обвинила соперницу в неспортивной борьбе.

«Приятно начать чемпионат с пьедестала. Теперь вся команда может немного расслабиться. Мы понимали, что не уедем из Поклюки без медали. Смешанная эстафета — не совсем наша дисциплина, но мы хорошо провели всю гонку, удерживаясь недалеко от лидеров. Очень горжусь нашей командой! Ребята отлично провели свои этапы, что позволило мне бороться за пьедестал на финише.



Конечно, я недовольна промахами на стрельбе лёжа, но, думаю, на „стойке“ я реабилитировалась. Последняя стрельба прошла спокойно, я полностью контролировала ситуацию. Не думала, что работала так быстро — всего 18 секунд на все мишени!



Последний круг был очень тяжёлым. У меня была хорошая тактика, которая помогла финишировать третьей. Не уверена, что хочу раскрывать свои секреты. В таких условиях очень сложно бороться в конце, учитывая выход на финишную прямую, поэтому мне нужно было первой выйти на стадион», — цитирует Эберг Biathlon.com.ua.

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии.