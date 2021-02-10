Сергей Рожков оценил отказ Логинова от общения с журналистами на ЧМ по биатлону

Чемпион мира 2000 года по биатлону Сергей Рожков прокомментировал отказ лидера мужской сборной России Александра Логинова общаться с прессой. Ранее стало известно, что Логинов планирует не общаться с журналистами в микст-зоне до конца чемпионата мира по биатлону.
«Логинов находится в таком спортивном возрасте, становится человеком с определённым характером. И эти новости про то, что он не будет общаться с прессой. Он говорит: «Будет так, и всё». Не то, что он хочет, а нужно. Все его решения согласованы, и он идёт очень стратегически правильно.
Я ожидал, что он ограничится по возможности. С точки зрения медиапространства и отношения болельщиков к этому понятно, что это неправильно, но с точки зрения спортсмена это правильно», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».
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