Тихонов о достижении Бё: если бы раньше разыгрывали по 7 медалей, у меня было бы 40 побед

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов прокомментировал то, что норвежец Йоханнес Бё догнал его по количеству золотых наград чемпионатов мира.

Бё, став чемпионом мира в смешанной эстафете в Поклюке (Словения), завоевал 11-ю золотую медаль на первенствах планеты. Возглавляет список норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, 20 раз поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почёта на чемпионатах мира.

«Во все времена есть свои герои. Если бы в моё время разыгрывалось по семь медалей, у меня было бы 40 побед. Я был быстрее всех в мире на три минуты. А так сравнивать невозможно. Раньше и Пушкин был.

Я прокладывал эту дорогу, мы завоёвывали популярность и сделали из биатлона бомбу в 80-е годы. У нас даже в Америке были полные стадионы. А к окончанию моей спортивной карьеры биатлон стал самым популярным видом спорта», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.