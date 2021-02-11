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Черезов выделил трёх биатлонистов сборной, у которых больше шансов на успех в спринте

Черезов выделил трёх биатлонистов сборной, у которых больше шансов на успех в спринте
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов поделился мнением о выборе тренерского штаба сборной России по биатлону на мужскую спринтерскую гонку, которая состоится завтра, 12 февраля. За национальную команду выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

«Оптимальный вариант состава. По большому счёту у нас есть три человека, которые в течение сезона показали наибольшую готовность, функциональность. Имею в виду Логинова, Елисеева и Латыпова. Понятно, что шансов у них больше, чем у других ребят. Это чисто по функциональному состоянию в этом сезоне.

Правильно, что дают возможность выступить Халили. Бабиков в этом году зарекомендовал себя в эстафетных гонках. Что касается Гараничева, то тренеры, по-моему, заранее говорили, что рассматривают его на индивидуальную гонку. В принципе всё логично», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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