Черезов выделил трёх биатлонистов сборной, у которых больше шансов на успех в спринте

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов поделился мнением о выборе тренерского штаба сборной России по биатлону на мужскую спринтерскую гонку, которая состоится завтра, 12 февраля. За национальную команду выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.
«Оптимальный вариант состава. По большому счёту у нас есть три человека, которые в течение сезона показали наибольшую готовность, функциональность. Имею в виду Логинова, Елисеева и Латыпова. Понятно, что шансов у них больше, чем у других ребят. Это чисто по функциональному состоянию в этом сезоне.
Правильно, что дают возможность выступить Халили. Бабиков в этом году зарекомендовал себя в эстафетных гонках. Что касается Гараничева, то тренеры, по-моему, заранее говорили, что рассматривают его на индивидуальную гонку. В принципе всё логично», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 11 февраля 2021
-
16:27
-
16:19
-
16:08
-
15:58
-
15:41
-
15:33
-
15:09
-
15:01
-
14:42
-
14:23
-
13:27
-
13:00
-
12:40
-
12:38
-
12:12
-
12:05
-
11:01
-
10:38
-
10:33
-
10:14
-
09:46
-
09:26
-
09:18
-
08:49
-
08:41
-
08:24
-
00:19
-
00:07
- 10 февраля 2021
-
23:43
-
23:31
-
22:25
-
21:59
-
21:30
-
21:15
-
20:56