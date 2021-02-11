Стал известен состав сборной России на женский спринт на чемпионате мира по биатлону

Стал известен состав сборной России по биатлону на женскую спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) послезавтра, 13 февраля. На старт выйдут Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в тренерском штабе национальной команды.

Таким образом, спринт пропустят Татьяна Акимова и Лариса Куклина, которые будут готовиться к индивидуальной гонке. Сообщается, что изменения в составе возможны только по причине болезни.

В стартовой гонке чемпионата мира — смешанной эстафете — сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Победу одержала сборная Норвегии. Серебро у команды Австрии, тройку призёров замкнула Швеция.

Чемпионат мира по биатлону завершится 21 февраля.