Медведцев: показалось, что Логинов поплотнел и не сумел подвести себя к смешанной эстафете

Олимпийский чемпион по биатлону Валерий Медведцев прокомментировал выступление Александра Логинова в первой гонке чемпионата мира в Поклюке (Словения) — смешанной эстафете. Напомним, сборная России заняла девятое место.
«Мы очень внимательно смотрели эту гонку вместе с моей женой Ольгой, и нам обоим показалось, что Саша несколько поплотнел. В его движениях не было резкости. Складывается впечатление, что он не сумел подвести себя к этому старту.
Что касается самоподготовки, то в биатлоне спортсмену постоянно нужен взгляд со стороны — и на рубеже, и в техническом плане на трассе во время бега. Надо видеть, как спортсмен идёт в подъём, как отрабатывает те или иные участки, как действует на рубеже, какие совершает ошибки. Любая оплошность очень быстро заучивается, если сразу её не корректировать», — приводит слова Медведцева «RT на русском».
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