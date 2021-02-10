Хованцев: неудачный старт ЧМ может повлиять на Логинова и Латыпова в дальнейшем

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира – девятое место.

На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«Девятое место — провал, конечно. Особенно с теми предпосылками, которые были. Латыпов слишком сильно стартовал на своём этапе, а потом начал замедляться. Скорость он свою не показал. Не знаю, конечно, какая ситуация с лыжами в команде.

Что касается Мироновой — абсолютно ненужные штрафные круги. Что с ней случилось? Возможно, пыталась ногами работать быстрее, чем её соперницы. Как итог, превысила интенсивность и подошла закисленная. Но сегодня многие ошибались, те же Экхофф и Ройселанд. Я уже говорил, что для подиума нам нужно отработать идеально. Сегодня у нас был шанс. Повторюсь, провал, девятое место говорит само за себя.

Но сегодня только первая гонка. Поклюка такое место, вершина, наши там проходили подготовку. Сейчас спустились чуть-чуть. Нашим лидерам в лице Логинова и Латыпова будет тяжело восстановиться. Неудачный старт может на них повлиять в дальнейшем.

Хочу отметить Пидгрушную. Когда она была в более хорошем состоянии — была финишёром, всегда интенсивно заканчивала гонку. Сейчас она возрастная, у неё был перерыв, но сегодня она показала хорошую скорость на финише. Бороться с Ханной Эберг – достойно», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.