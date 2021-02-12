Матвей Елисеев первым из россиян стартует в спринте на ЧМ по биатлону в Поклюке

Сегодня, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск. Стали известны стартовые номера российских спортсменов.



Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 4-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (12-й), Эдуард Латыпов (50-й), Антон Бабиков (76-й) и Карим Халили (96-й). Логинов является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.

В первой гонке чемпионата мира — смешанной эстафете — сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Победу одержала команда Норвегии.