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Антон Бабиков: сделал всё, что мог на сегодняшний момент

Антон Бабиков: сделал всё, что мог на сегодняшний момент
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Российский биатлонист Антон Бабиков, ставший 53-м в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения), прокомментировал свой результат. Бабиков зашёл только на один штрафной круг, но по скорости на лыжне был 82-м.

«Гонкой недоволен, но сделал всё, что мог на сегодняшний момент. Надеюсь, сделаю шаг вперёд и дальше поборюсь. Начал с запасом, как советовали тренеры. Но на последнем круге чуть подзамёрз, сейчас вот долго отогревался. Наверное, не смог выдать максимум на финише. Конечно, даже этого максимума было недостаточно сегодня, чтобы бороться.

Промах был не самый безобидный из тех, которые иногда допускаю. Видел штраф, и так нельзя было поступать. Но чуть ошибся тут, чуть ошибся на дистанции. Всё было не идеально, но это спорт", — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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